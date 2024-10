La Nazionale italiana continua la propria preparazione a Coverciano in vista del match di domani contro il Belgio in programma alle 20:45 presso lo Stadio Olimpico. Luciano Spalletti ha guidato l’allenamento di rifinitura potendo contare su tutti i 23 azzurri convocati. Anche Lorenzo Pellegrini, infatti, – che si era allenato in palestra nei giorni scorsi – è a disposizione del ct toscano. La seduta è iniziata con un torello, per poi concludersi con una partitella a campo ridotto. In gruppo anche l’altro romanista Pisilli.

Le squadre erano così suddivise:

SQUADRA 1: Vicario; Gabbia, Buongiorno, Okoli; Bellanova, Pisilli, Fagioli, Maldini, Udogie; Raspadori, Lucca.

SQUADRA 2: Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Cambiaso, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Pellegrini, Retegui.

Lo riporta tuttomercatoweb.com.