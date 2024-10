Ultimo giorno di lavoro per gli Azzurri di Luciano Spalletti prima della sfida contro Israele valida per il quarto turno della fase a gironi di Nations League. Allenamento in gruppo per il giallorosso Pisilli, che domani sera allo stadio Friuli potrebbe avere una chance da titolare. A metà pomeriggio è prevista la partenza per Udine con un volo charter come riportato da Ansa.

Foto: [Alessandro Sabattini] via [Getty Images]