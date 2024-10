Il Tempo (A. Di Pasquale) – Big match utile per tornare a correre anche in Serie A. La Roma oggi affronta in trasferta la Juventus (15.30, diretta Rai 2 e Dazn), dopo che ma impegno del gironi di Champions League il Wolfsburg al Tre Fontane. Le bianconere arrivano all’appuntamento a punteggio pieno: 15 punti raccolti in questo avvio di campionato da Girelli e compagne, contro i 9 collezionati dalle capitoline fino ad ora. La sfida dell’Allianz Stadium metterà a confronto le due squadre che negli ultimi anni si sono contese tricolori e Coppe (la Roma si e aggiudicata gli ultimi due scudetti, la Juventus i precedenti cinque): “È una partita bella e importante, è sempre una gara che dà grandi stimoli ed emozioni – le parole di Spugna alla vigilia – si giocherà in uno stadio quasi tutto pieno. Sicuramente è un evento incredibile da godersi. Cercheremo di preparare bene l’incontro perché vogliamo fare una grande prestazione”.

Le juventine sono imbattute e l’allenatore delle giallorosse conosce le difficoltà del confronto di Torino: “La Juve sta facendo un percorso netto. Ha fatto un inizio di stagione importante, ha vinto anche in Champions League, è una compagine forte che ha cambiato modo di giocare e guida tecnica – ha sottolineato – Canzi lo conosco bene e so che ha preparato la partita nei minimi particolari. Noi dovremo dimostrare di essere una squadra che sta crescendo, che migliora di partita in partita. Abbiamo fatto una grande gara martedì e vogliamo fare un’altra grande prova”.

Le romaniste sono alle prese con un tour de force che le rivedrà in campo anche giovedì in casa del Galatasaray: “Le fatiche di Champions si fanno sempre sentire perché sono partite di grande intensità e ti portano via qualcosa a livello fisico e mentale – ha concluso l’allenatore delle romane – noi dobbiamo essere pronte perché questa è una partita dello stesso livello di quella della Champions”. Tutto pronto quindi per la sentita sfida: il pubblico sarà quello delle grandi occasioni, con oltre 30mila spettatori attesi allo Stadium (nel 2019 l’ultima gara della femminile disputata in questo stadio, era Juventus-Fiorentina). La partita sarà visibile in 110 Paesi in tutto il mondo.

Foto: [Giampiero Sposito] via [Getty Images]