Il ct Spalletti ha da poco diramato la lista dei 30 convocati per il raduno del 31 maggio a Coverciano in vista di Euro2024. Presenti i romanisti Mancini, Cristante, Pellegrini, El Shaarawy. Out Spinazzola. Ecco la lista completa:

Portieri: Donnarumma, Meret, Provedel, Vicario.

Difensori: Acerbi, Bastoni, Bellanova, Buongiorno, Calafiori, Cambiaso, Darmian, Di Lorenzo, Dimarco, Mancini, Scalvini.

Centrocampisti: Barella, Cristante, Fagioli, Folorunsho, Frattesi, Jorginho, Pellegrini, Ricci.

Attaccanti: Chiesa, El Shaarawy, Orsolini, Raspadori, Retegui, Scamacca, Zaccagni.