Empoli, Accardi: “Ci attende una gara difficilissima, servirà un’impresa”

Domenica alle 20.45 l’Empoli ospiterà la Roma allo Stadio Castellani per l’ultima giornata di Serie A. La sfida, sarà decisiva per le sorti dei toscani a rischio retrocessione, mentre sarà totalmente superflua per quelle dei giallorossi, certi del sesto posto. Queste le parole del ds dei toscani Accardi rilasciate ai microfoni ufficiali del club:

“Abbiamo l’opportunità di coronare quel sogno che si chiama salvezza e che questo gruppo e il loro condottiero hanno creato con un percorso fatto di sacrificio. Ci attende una gara difficilissima, servirà un’impresa ma la storia non la fai e non la scrivi senza passare dalla sofferenza. I tifosi? Con il loro aiuto possiamo farcela, regalargli la gioia che meritano è uno stimolo in più”.