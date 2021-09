Italia-Bulgaria 1-1, 26′ per Cristante. Pellegrini entra nel recupero

Dopo il successo ad Euro 2020, torna in campo l’Italia di Roberto Mancini. L’avversario di oggi è la Bulgaria nel match valido per le qualificazioni a Qatar 2022. Questa la formazione scelta dal ct (Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Emerson; Jorginho, Barella, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne). Solo panchina quindi per i romanisti Pellegrini, Cristante, Zaniolo e Mancini.

Nell’1-1 finale si registrano 26′ in campo per Bryan Cristante. Ingresso solo nel recupero (90’+2) per il capitano della Roma Lorenzo Pellegrini.