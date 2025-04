In vista della delicata sfida contro l’Inter, la Roma cambia leggermente il suo approccio comunicativo. A pochi giorni dalla partita di San Siro, infatti, il club giallorosso ha fatto sapere che Claudio Ranieri non terrà la consueta conferenza stampa prepartita. Una decisione piuttosto insolita per il tecnico, da sempre abituato a presentare i match davanti ai giornalisti.

Non ci sarà dunque nessun appuntamento con la stampa nella giornata di domani, sabato 26. La Roma arriva all’incontro dopo la vittoria di misura contro il Verona firmata da Shomurodov, e i due pareggi consecutivi contro Juventus e Lazio. L’Inter, invece, è reduce da due sconfitte di fila e cercherà riscatto davanti al proprio pubblico.

Il match, che si disputerà senza la presenza dei tifosi romanisti, è in programma per domenica 27 aprile alle ore 15. Una sfida che potrebbe dire molto in chiave europea e che Ranieri, evidentemente, ha scelto di preparare in totale silenzio.