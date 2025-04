Il calciomercato inizia a muoversi e, come spesso accade, i giovani talenti della finiscono nel mirino dei grandi club europei. Tra questi c’è Sem Steijn, trequartista classe 2001 del Twente, autore di una stagione da protagonista con ben 27 reti all’attivo. Un bottino che non è passato inosservato nemmeno alla Roma, interessata a rinforzare la propria mediana con un profilo giovane ma già incisivo.

In conferenza stampa, il tecnico del Twente Joseph Oosting ha commentato le voci sul futuro del suo gioiello. Il mister ha dichiarato: “So qualcosa del Feyenoord. La Roma? Non ne so nulla”. Parole che, pur lasciando spazio all’ipotesi di un addio, frenano almeno per ora l’entusiasmo giallorosso.

Oosting ha poi aggiunto: “Abbiamo fatto un ottimo lavoro qui negli ultimi anni, quindi presumo che alcuni giocatori se ne andranno”. Un’affermazione che suona come un’apertura al mercato, dove il nome di Steijn sarà certamente tra i più chiacchierati nei prossimi mesi.