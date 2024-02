repubblica.it – Roma-Inter continua anche dopo i 90′. Durante la pausa tra il primo e il secondo tempo infatti, Alessandro Bastoni ha dichiarato a Dazn come il tecnico dei nerazzurri Simone Inzaghi avrebbe contattato telefonicamente la squadra per dare le proprie indicazioni. Che cosa rischia adesso il tecnico interista? Il comma 9 dell’articolo 21 del Codice di Giustizia Sportiva recita: “I tecnici nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica non possono svolgere, per tutta la durata della stessa, alcuna attività inerente alla disputa delle gare; in particolare sono loro preclusi, in occasione delle gare, la direzione con ogni mezzo della squadra, l’assistenza alla stessa in campo e negli spogliatoi nonché l’accesso all’interno del recinto di gioco e degli spogliatoi”. C’è un precedente. Nel settembre 2023, il tecnico dell’Ancona Marco Donadel, già squalificato per un turno, provò a dare indicazioni alla panchina per telefono, con la mediazione di membri dello staff. Fu escluso dalla gara successiva e fu inflitta una multa di 500 euro ai suoi collaboratori. A Inzaghi potrebbe toccare la stessa sorte? Dipenderà da cosa avranno messo a referto gli ispettori della procura federale.