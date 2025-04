Per la sfida di domenica contro la Roma, l’Inter dovrà fare a meno degli squalificati Mkhitaryan e Bastoni, che si aggiungono all’indisponibilità di Marcus Thuram; il francese, secondo quanto riportato da Sky Sport, dovrebbe tornare a disposizione per la semifinale di andata contro il Barcellona. Inzaghi, quindi, punta, per la sfida ai giallorossi, sui rientri di Dumfries e Zielinski. L’obiettivo è quello di rialzare subito la testa dopo la sconfitta, con conseguente eliminazione dalla Coppa Italia, nel derby di ieri.