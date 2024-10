Big match tra Roma e Inter all’Olimpico. Bastoni è intervenuto ai microfoni di Dazn durante il pre partita. Queste le sue dichiarazioni:

Carico per questa partita, quanto è importante fare bene oggi?

“Molto importante perché stiamo un po’ in ritardo in campionato. Quindi siamo carichi per far bene in questo stadio”.

Saltano agli occhi i tanti gol subiti rispetto all’anno scorso. Dove stanno i problemi? Èuna carenza di concentrazione?

“Sicuramente sarà come dici tu un atteggiamento di non prendere gol, una voglia che quest’anno non abbiamo e dobbiamo ritrovarla a partire da stasera”.

Pensi che in questa squadra ci sia più equilibrio?

“Sicuramente si, è la cosa che ho affrontato anche a inizio anno. Ormai è una stagione dietro l’altra. Non è più stagione stacco stagione. Dal punto di vista mentale non è semplice, ma è quello che siamo chiamati a farlo”.

Riuserai l’esultanza del tuo ultimo gol all’Olimpico?

“Mi ricorda il gol dello scorso anno qua (ride, ndr). Speriamo di ripeterci anche quest’anno. Non era un’esultanza studiata”.

Può essere che vi muoviate tanto in mezzo al campo vi tolga equilibrio difensivo il fatto di muovervi tanto?

“Sicuramente è una delle analisi che abbiamo fatto. Il bello lo si vede del nostro gioco, ma la parte negativa è quella di riuscire a restare in equilibrio, che l’anno scorso riuscivamo a fare, ma quest’anno dobbiamo recuperare proprio qua”.