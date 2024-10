Giuseppe Marotta, ad e presidente dell’Inter, ha parlato nel pre partita del mach contro la Roma. Queste le sue parole:

MAROTTA A DAZN

Come bisogna gestire tutti questi impegni?

“Innanzitutto bisogna convivere con lo stress di tantissime partite che i giocatori fanno fatica a gestire. Avete visto che in questa sosta delle nazionali ci sono stati un centinaio di infortuni. Non è facile fare una preparazione preventiva, ma dobbiamo sederci a un tavolo e capire che il calendario deve essere più morbido. Dovremmo fare un tavolo unico che ancora non c’è. Esiste un’attività di club, della Uefa e della Fifa. C’è un confronto che è iniziato per far sì che il numero delle partite diminuisca, anche perché credo che oggi il calcio è diventato più veloce e c’è un disponendo di energie superiore”.

Sarà fatta una valutazione più estesa per l’utilizzo di tutti i giocatori della rosa?

“Le rose devono essere ampliate soprattutto nei valori. Oggi non si parla di titolari e riserve ma di titolari e co-titolari. Questo è quello che ci impone il numero di impegni che abbiamo. Noi riteniamo di avere 24 elementi che possono giocare in tutte le competizioni”.

Foto: [Marco Luzzani] via [Getty Images].