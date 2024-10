Florent Ghisolfi, dt della Roma, ha parlato poco prima del fischio iniziale del match contro l’Inter. Queste le sue parole:

GHISOLFI A DAZN

Big match molto importante, bilancio di questo primo mese?

Juric è arrivato in un contesto molto difficile, si è adattato subito. Ha bisogno di tempo per lavorare. Queste gare prima della prossima sosta sono importanti per dare continuità.

Avete costruito una squadra spendendo tanto, quali sono i vostri obiettivi?

Si è vero, abbiamo abbassato però il monte ingaggi. Progetto che è iniziato da poco. Serve tempo ed è da lì che si vedranno i risultati.

La tifoseria ha un senso d’identità diverso, c’è qualcosa che vuole dire?

Evidentemente giocare con loro in un ambiente caldo e speciale è motivo d’orgoglio. Dobbiamo lavorare duro e cercare di recuperare il loro affetto, daremo il nostro meglio.

Foto: [Valery Hache] / [AFP] via [Getty Images].