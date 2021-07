La Repubblica (F. Ferrazza) – Inizia da oggi il precampionato della Roma. E’ stata rifondata l’area scout, che risponderà direttamente a Pinto. Sarà composta da José Fontes (ex Leicester), Enrico Paresce (ex Milan), Mauro Leo (ex Juve e Inter), Javier Weimar (ex Racing Avellaneda e Bayer Leverkusen) e Alessio Scarchilli, ex calciatore del club e già collaboratore dell’area scouting negli ultimi anni. Giovedì alle 13:30 Mourinho sarà presentato alla Terrazza Caffarelli.