Dopo le notizie circolate in merito alle condizioni di Renato Sanches, adesso arriva la nota della Roma. Gli esami strumentali ai quali si è sottoposto il portoghese hanno evidenziato un quadro pre lesivo alla coscia destra. Dunque il classe ’97 potrebbe essersi fermato in tempo: le valutazioni andranno fatte giorno per giorno. Il rischio è comuqnue di saltare almeno 2 settimane: il ritorno potrebbe esserci in occasione di Cagliari-Roma dell’8 ottobre.