Continua la ricerca di nuovi innesti per la porta della Roma. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, Tiago Pinto avrebbe come obiettivo Wladimiro Falcone, autore di una ottima stagione insieme al suo Lecce. Sul portiere, tifoso giallorosso, ci sarebbero anche alcuni club di Premier League. Rui Patricio è in scadenza nel 2024 e i giallorossi si stanno guardando attorno per cercare un sostituto e il numero 1 del Lecce è tra gli indiiziati.