In malattia per l’azienda segue la Roma in una trasferta di Conference League: tifoso denunciato per truffa aggravata

Quand’è che andare allo stadio per vedere la Roma costa veramente caro? Un tifoso del club giallorosso, il 9 dicembre 2021, in occasione della partita contro il Cska Sofia valida per il passaggio agli ottavi di finale di Conference League, è volato in Bulgaria per assistere alla partita della sua squadra del cuore (risultato 2-3). Il tifoso, di Rieti, è stato però denunciato per truffa aggravata ai danni dello Stato dai militari della finanza smascherando il 35enne che per la sua azienda risultava fosse in malattia. Come riportato da Roma Today, trattandosi di una società a partecipazione pubblica (azienda per cui lavorava il tifoso furbetto) esercente un servizio di pubblico interesse, si è ipotizzato il reato di truffa aggravata con riferimento, in particolare, all’art. 640, commi 1 e 2 n. (1) C.P. e quello di falso per induzione nell’emissione della certificazione per malattia.