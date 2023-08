Luis Muriel è ufficialmente sul mercato. L’attaccante colombiano, reduce da una stagione complicata, può lasciare Bergamo quest’estate. I motivi sono facilmente intuibili: la grande concorrenza offensiva in primis e poi lo scarso minutaggio della scorsa stagione. Con l’arrivo di El Bilal Touré, Gianluca Scamacca e forse anche quello di Charles De Ketelaere per il colombiano potrebbe diventare difficile imporsi e allora ecco che si fanno avanti sia la Roma che altri club dall’estero. Sull’attaccante, come scrive Tuttosport c’è il Fenerbahce, così come l’Al Shabab in Arabia Saudita. L’Atalanta chiede cinque milioni più bonus per lasciarlo partire e spera di ricevere quanto prima offerte ufficiali.