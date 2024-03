Ex fisioterapista del Belgio ed attuale preparatore di Romelu Lukaku, Lieven Maesschalck, intervistato dai microfoni di Het Laatste Nieuws, ha parlato dell’infortunio accusato da Big Rom. Queste le sue dichiarazioni: “Nelle ultime settimane, Romelu ha sofferto di un problema all’inguine. Si era già allenato meno e aveva saltato una partita. Ma a quanto pare, il problema non è scomparso. Ora viene da noi per un lavoro di riabilitazione e stabilità. Stiamo valutando se potrà tornare in Nazionale. Dovrebbe essere in grado di giocare contro l’Inghilterra e, con l’avvicinarsi dell’Europeo, il suo infortunio non è davvero un problema. La Roma gli chiede tanto ma lui fisicamente può sopportare”.