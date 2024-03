Il centrocampista della Roma, Leandro Paredes, suona la carica in vista dell’impegno della sua Argentina contro El Salvador. La squadra Campione del Mondo, questa notte all’1:30 (ora italiana), prenderà parte all’amichevole in territorio statunitense. Il numero 16 giallorosso, tramite il proprio account Instagram, ha condiviso una foto con la didascalia: “Tutto pronto per domani. Vamos Argentina”. Secondo l’emitente TycSports, il romanista dirigerà il centrocampo dell’Albiceleste.