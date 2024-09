Il Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Mats Hummels del resto è stato chiaro dal suo primo giorno in giallorosso: dopo una estate vissuta da svincolato inevitabilmente dovrà lavorare sodo in allenamento per ritrovare la migliore condizione. E allora Hummels non ha perso tempo e ha subito cominciato a lavo rare sodo alternando sedute atletiche a quelle tattiche con la squadra per rimettersi in pari sia col fisico sia con le tattiche di De Rossi. In sostanza il difensore centrale in questi primi giorni al Fulvio Bernardini ha lavorato sodo dal punto di vista atletico, ma De Rossi ha voluto anche inserirlo subito nelle partitelle tattiche per farlo immediatamente entrare nei meccanismi di squadra. Domani mattina sia lui che Hermoso svolgeranno un lavoro personalizzato. Anche perché Hummels sarà destinato a diventare un protagonista della difesa romanista, insieme naturalmente a Mancini, N Dicka e Hermoso. Quattro giocatori per due o tre maglie, in base anche al modulo tattico che sceglierà De Rossi.