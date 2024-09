Manu Koné ha esordito con la nazionale francese nella sconfitta contro l’Italia. Al termine del match, il neo giocatore giallorosso ha parlato ai microfoni dell’Équipe. Le sue dichiarazioni:

“Speravamo di fare meglio. Siamo una squadra, vinciamo insieme e perdiamo insieme. Non è una questione di fragilità, bisognava essere più efficienti in entrambe le superfici, mancava anche l’energia. Cercheremo di fare meglio contro il Belgio. Abbiamo le qualità, ci sono grandi giocatori in questa squadra. Siamo molto competitivi, non eravamo contenti nello spogliatoio. Abbiamo perso a casa nostra, ma alzeremo la testa. Speriamo che a Lione tutti siano con noi per sostenerci. L’esordio? È un orgoglio da un punto di vista individuale, speravo solo di vincere questa partita”.