Corriere della Sera (C. Passerini) – Nella notte delle grandi deluse, è il Milan a rialzare la testa. Contro la Roma arriva un successo meritato e convincente, che consente di consolidare il terzo posto in classifica, con un margine di sicurezza ora di ben 9 punti sulla Lazio quinta. Sorride Pioli, che punta a un finale di stagione in crescendo per tenersi il posto. Come il suo collega Mourinho, che però perde ancora una volta il duello con il rossonero e continua a deludere: una sola vittoria nelle ultime 5 partite, nono posto a -5 dal quarto. Il suo futuro è incertissimo. A fine partita si è precipitato negli spogliatoi per parlare con i suoi.

Il Diavolo passa subito con Adli, bravo a fintare al limite dell’area e a infilare Svilar con un sinistro rasoterra non angolato ma perfido. La Roma accusa il colpo: grinta e pressing non bastano, zero idee. A inizio ripresa, il Milan fa 2-0 con un colpo di testa di Giroud, ma poi Calabria stende Pellegrini in area: Paredes non sbaglia il rigore. Brividi. Perché il Milan torna a vivere l’incubo dell’ultima sfida con la Roma, 8 gennaio 2023, con la rimonta choc da 0-2 a 2-2 negli ultimi minuti. Però qui finisce diversamente: Hernandez centra il tris con un sinistro dei suoi, dopo un assist di tacco di Giroud.