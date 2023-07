La Gazzetta dello Sport (M. Fallisi, C. Laudisa) – Il Milan ha scaldato i motori e adesso tenta il sorpasso sulla concorrenza per Davide Frattesi. Dopo giorni di abboccamenti e interesse più o meno dichiarato, si passa alla fase due. Quella della trattativa. Che avrà luogo oggi a Milano, dove Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, e Giovanni Carnevali, omologo del Sassuolo, discuteranno a tavola del centrocampista azzurro che fa gola a mezza Serie A.

E fa gola ovviamente al Milan, soprattutto adesso che Tonali ha ufficialmente traslocato in Inghilterra e Pioli è alle prese con un centrocampo da ricostruire, con Bennacer fuori a lungo per infortunio e Loftus-Cheek finora unico mattone del nuovo cantiere. Frattesi piace perché ha l’età giusta — a settembre compirà 24 anni —, il potenziale del capitale umano da valorizzare ed eventualmente rivendere in futuro, e naturalmente le carte in regola per la mediana rossonera.