La Repubblica – Pronti, partenza e via con il calendario della prossima Serie A. Inizio morbido per le romane: nel fine settimana del 20 agosto si giocano Roma-Salernitana e Lecce-Lazio. Capitolo derby. Il primo, con la Lazio in casa, si disputerà nel weekend del 12 novembre. Il ritorno nel fine settimana del 7 aprile. Quindi la chiusura: la 38esima e ultima giornata del prossimo campionato si disputerà il 26 maggio 2024 e vedrà la Roma in campo contro l‘Empoli e la Lazio con il Sassuolo.