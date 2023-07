L’ex Capitano della Nazionale Campione del Mondo del 2006, Fabio Cannavaro, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport. L’ex difensore, ha parlato anche della Roma, ecco le sue parole: “La Roma può e deve fare di più, in campionato. Non può arrivare sesta con quella rosa. Scamacca se rientra dalla Premier può portare qualcosa in più. La Lazio è stata la vera sorpresa con Sarri, seconda con numeri importanti. Maurizio ha il suo credo, che a qualcuno può sembrare limitato ma i risultati contano”.