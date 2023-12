Il tempo (L. Pes) – A Torino con tanti dubbi. E benedetti dubbi verrebbe da dire, visto che non tanto spesso in questa stagione Mourinho si è ritrovato alla vigilia di match importante con nodi di formazione cruciali da sciogliere. Così sarà invece oggi, alla vigilia della sfida in casa della Juventus (fischio d’inizio ore 20.45, diretta Dazn) che chiuderà il 2023 giallorosso e di tutta la Serie A. Difesa a parte, infatti, il tecnico portoghese, grazie al recupero di Dybala, alla mediana in avanti può optare per diverse soluzioni in una serata complicata all’Allianz. La tentazione di confermare l’undici che ha battuto il Napoli è forte. Una Roma “operaia” che con sudore e sacrificio ha concesso poco o nulla alla squadra di Mazzarri. Ma la totale assenza di qualità in un match più chiuso e con meno spazi come quello contro la Juve potrebbe essere un boomerang.

E per questo le quotazioni di capitan Pellegrini e del neo recuperato Dybala risalgono alla grande. Ma i dubbi sono tanti. Prima di tutto il minutaggio di Dybala, visto che sono 20 giorni che non gioca e difficilmente avrà più di un’oretta nelle gambe. E poi la questione Bove: mai momento fu più complicato come questo per lasciare il giovane centrocampista in panchina per intensità, corsa e forza mentale. Anche contro il Napoli ha dimostrato grande maturità fornendo una prestazione di livello molto elevato.