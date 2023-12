Il Messaggero (G. Lengua) – Vincere contro la Juventus in trasferta deve avere un sapore particolare per un interista come José Mourinho. Se i nerazzurri gli sono entrati nel cuore dopo il triplete, ora anche i giallorossi sono diventati un pezzo della sua storia. E ciò che li accomuna sono gli eterni rivali juventini, nemici anche dello Special One che in carriera ha sempre faticato a battere a Torino. In cinque scontri giocati sotto la Mole dai club allenati dal portoghese, solo in uno è uscito vincente. Quello in cui era tecnico del Manchester United e si giocava la fase a gironi di Champions League.

A fine partita Mou mostrò le orecchie al pubblico appena terminata la gara. Il motivo? Lo ha spiegato lui stesso: “Sono stato insultato per 90 minuti, soprattutto la mia famiglia”. La squadra che si presenterà allo Stadium è certamente più modesta. Anche se nei due scontri avvenuti a Torino negli ultimi due anni e mezzo, Mourinho è uscito con una sconfitta, in cui Veretout ha sbagliato un rigore (1-0), e un pareggio. In totale Mourinho si è scontrato cinque volte con la Juventus a Torino ottenendo una vittoria, due pareggi e due sconfitte. Ad abbassare la media sono stati gli anni in cui ha allenato la Roma in cui su quattro partite ne ha vinta solo una.

In metà degli 11 scontri in panchina c’era Massimiliano Allegri. Un allenatore che José conosce bene e che in carriera ha affrontato ben 12 volte ottenendo 5 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte. Due allenatori amici e che spesso si sono spalleggiati a vicenda nei momenti di difficoltà. Nella loro storia, però, non sono mancate le stoccate come quella che gli ha riservato Max quando José era tecnico dell’Inter:“Ogni tanto è patetico, ripete sempre le stesse cose e diventa banale”.