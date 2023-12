Corriere della Sera (M. Ferretti) – Numeri alla mano, la Juventus, avversaria domani della Roma a Torino, è la squadra dal miglior rendimento casalingo del campionato: otto partite, sei vittorie e due pareggi, media 2,5 punti a gara. Tanta, tanta roba. Questo per confermare, qualora ce ne fosse bisogno, che per il gruppo di José Mourinho, alle prese con un “mal di viaggio” ormai cronico, sara un test delicatissimo per verificare le proprie ambizioni europee. Si sta chiudendo un anno che ha visto la Roma vincere lontano dalla Capitale soltanto cinque volte, coppe comprese; in questo campionato, i giallorossi hanno vinto solo due volte in trasferta (Cagliari e Sassuolo), quindi centrare il tris a Torino sarebbe una “novità” dal valore nettamente superiore ai tre punti in palio. Sarebbe un segnale forte e chiaro in vista dell’anno che verrà lontano da Roma. Perché andare al galoppo in casa (20 punti in 9 partite, media 2,22 a gara) conta relativamente se in trasferta si va al piccolo trotto (8 partite, 8 punti).