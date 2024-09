Il Messaggero (D. Aloisi) – Mats Hummels nella sua prima intervista da calciatore giallorosso ha speso parole al miele per la Roma, club che segue fin da piccolo:

“Per me è un trasferimento importante e non vedo l’ora di giocare per questa squadra. Da bambino sono cresciuto seguendo la Roma, in particolare Totti e De Rossi“. Non poteva mancare la menzione ai due simboli del romanismo nel mondo. Mats e Francesco non si sono mai incontrati in campo, mentre con Daniele sono state tante le sfide tra Germania e Italia.

L’ex Borussia si sta mettendo in mostra sul campo d’allenamento e sta assimilando i primi concetti tattici. Ieri è stato protagonista con un gran gol nella partitella: sombrero al giovane Almaviva e rete col sinistro. Ma serve del tempo per arrivare al top della forma: “Sto bene, ma ci vorranno 2/3 settimane per essere al 100%“. Domani tornerà a Dortmund per l’addio al calcio di Piszczek e Blaszczykowski.