Gazzetta dello Sport (F. Balzani) – Diciannove giocatori in giro per il mondo, con qualche fisiologica apprensione. A preoccupare è Tommaso Baldanzi. La mezz’ala ha dovuto lasciare il campo dopo 26 minuti, durante il match Under 21 tra Italia e San Marino, a causa di una forte contusione alla parte bassa della schiena. Le sue condizioni saranno valutate oggi con esami strumentali.