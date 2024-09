Il Tempo (M. Cirulli) – Dopo due giorni di riposo la Roma torna ad allenarsi oggi pomeriggio. Sotto lo sguardo di De Rossi ci saranno i pochi calciatori. Sarà il primo allenamento in gruppo per Hermoso dopo le sedute individuali a Trigoria. Agli ordini del mister giallorosso torneranno i tanti Primavera, che non abbasseranno il valore della seduta. Andranno valutate le condizioni di Le Fée, ancora ai box dopo i problemi accusati con l’Empoli. Le parole di Mario Hermoso al suo arrivo nella Capitale:

“Ho percepito un sentimento di passione e entusiasmo da parte di tutti, tifosi, squadra e società – ha affermato lo spagnolo – è stata una scelta semplice, visto che avrei con- tinuato a giocare ad alto livello in un campionato molto importante e in una città come Roma“. Ho giocato molte partite in una difesa a tre, ma ciò non toglie che possa adattarmi a qualsiasi altro tipo di modulo o posi- zione che il mister considera ideale per me“.