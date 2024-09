Il Tempo (L. Pes) – L’ultimo tassello di un’estate infinita.

La Roma si prepara a piazzare gli ultimi colpi in difesa nel giorno della consegna della lista per la competizione Uefa. Non solo Mats Hummels è pronto a vestire la maglia giallorossa, mai giallorossi stanno lavorando anche al clamoroso ritorno di Kostas Manolas. Dopo qualche ora di stallo nella negoziazione sul contratto del centrale tedesco, ieri è arrivata l’accelerazione decisiva, e ora restano gli ultimi dettagli da limare prima di arrivare all’annuncio.

L’ex Dortmund firmerà un contratto di dodici mesi con i giallorossi, anche se resta da capire l’eventuale inserimento di clausole per prolungare dipendenti da presenze, a circa 2.5 milioni. Ma non finisce qui. De Rossi si appresta a ritrovare anche un vecchio amico nello spogliatoio giallorosso. Infatti Ghisolfi e Souloukou hanno deciso di tesserare anche Manolas.

La sua esperienza aiuterà di certo DDR sia a livello caratteriale che di gestione, ma il trentatreenne dovrà lavorare ampiamente per ritrovare la condizione fisica per poter giocare. Lo stesso De Rossi che non si è mai fermato, e non intende farlo ora, quando dopo la sosta (dove lavorerà con pochi calciatori) dovrà fari ripartire anche i risultati della sua Roma.