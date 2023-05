Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine del Premio Prisco 2023 a Chieti presso il teatro Marruccino. Queste le sue parole riportate da tuttomercatoweb.com: “Io andrò a seguire le finali UEFA da tifoso delle squadre italiane e non ho paura a riconoscere che è stata un’annata straordinaria. Sarò il 31 a Budapest, il 7 giugno a Praga e il 10 giugno a Istanbul a tifare le nostre squadre italiane. L’idea di questa esplosione del turismo sportivo con infrastrutture all’altezza ed il fatto di avere nuovamente in Abruzzo, a Castel di Sangro, il Napoli che si presenta con lo scudetto dopo 33 anni è un orgoglio per la regione“.