Problemi nell’acquisto degli abbonamenti per i tifosi. La Roma ha comunicato, attraverso Twitter, dei disguidi in merito alla compera attraverso i metodi di pagamento con PayPal e MyBank. La società ha consigliato di ripetere l’operazione a chi non ha ricevuto la mail di conferma, garantendo tuttavia l’annullamento di addebiti eccessivi. Di seguito il comunicato:

Nelle ultime ore il Club e Vivaticket hanno accertato l’esistenza di problemi tecnici relativi ai metodi di pagamento PayPal e MyBank. Il problema è attualmente risolto, ma coloro che hanno provato ad acquistare un abbonamento o un biglietto senza ricevere mail di conferma… pic.twitter.com/PKI68snOmH — AS Roma (@OfficialASRoma) May 29, 2023