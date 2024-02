Sono arrivate le decisione del Giudice Sportivo in merito all’ultimo turno di Serie A. Gianluca Mancini ha raggiunto la sesta sanzione, mentre Huijsen la seconda. Scatta la squalifica per il difensore del Frosinone, Simone Romagnoli, che salterà la sfida con la Roma, in programma allo stadio Benito Stirpe, domenica alle 18:00.