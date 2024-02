Il contratto del portiere Campione d’Italia, Alex Meret, è in scadenza il prossimo 30 giugno, così come quello di Rui Patricio. La Roma è in cerca di un nuovo numero uno e la situazione dell’estremo difensore del Napoli attira l’attenzione dei giallorossi. I partenopei hanno un’opzione di rinnovo unilaterale, ma in caso di addio, i giallorossi sarebbero in vantaggio. L’alternativa è Falcone del Lecce. Lo riporta calciomercato.com.