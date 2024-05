Sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo in merito al 37esimo turno di Serie A. Romelu Lukaku salterà l’ultima giornata a causa dell’ammonizione rimediata con il Genoa. Due giornate di squalifica e multa di 5000 euro per Paredes, in quanto, come si legge dalla nota ufficiale: “per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Quindicesima sanzione); per avere inoltre, al 27° del secondo tempo, all’atto del provvedimento di ammonizione rivolto all’Arbitro un’espressione ingiuriosa, reiterando e aggravando il proprio atteggiamento dopo il provvedimento di espulsione)”. Ulteriori 2000 euro di multa alla Roma per il lancio di fumogeni.