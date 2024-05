Tramite il proprio sito ufficiale, l’Empoli ha reso note le modalità di vendita dei biglietti per la sfida con la Roma, ultima giornata di Serie A. I ticket, saranno in vendita dalle 16:00 di oggi, al prezzo di 25 euro. Prezzo simbolico di 2€ per alcuni settori dello stadio, gratis per gli under 14, nella sfida in cui i toscani cercheranno di rimanere nella massima competizione italiana.