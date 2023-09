Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha rese note le decisioni prese in merito alla sesta giornata di Serie A. Alla Roma 5.000€ di ammenda per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara, “intonato un coro insultante nei confronti della tifoseria di altra squadra”. Inoltre da sottolineare la terza sanzione per Paredes, seconda per Aouar e prima per Mancini.