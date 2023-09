Mario Balotelli ha parlato di Josè Mourinho e del momento della Roma. L’ex attaccante, tra le altre, di Milan e Inter si è espresso in maniera critica nei confronti del suo ex allenatore in una diretta Twitch su TV Play. Queste le sue parole: “Dico sinceramente alcune volte dovrebbe prendersi delle responsabilità da uomo”. Poi l’ex Inter prosegue: “Come si prende gli elogi, è giusto prendersi anche le responsabilità”.