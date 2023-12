Arriva la sentenza del Giudice Sportivo in merito alla quindicesima giornata di Serie A. Nicola Zalewski e Romelu Lukaku, entrambi espulsi contro la Fiorentina, saranno squalificati per una giornata e salteranno la trasferta di Bologna. L’esterno polacco ha rimediato una doppia ammonizione, mentre Big Rom un rosso diretto per un duro fallo su Kouame. L’attaccante belga ci sarà con il Napoli, alla diciassettesima giornata, allo stadio Olimpico.