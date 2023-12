Come riportato da ANSA, nei Dubai Globe Soccer Awards 2023, organizzati in collaborazione con il Dubai Sports Council, ci sarà anche un po’ di Roma. Durante ;a cerimonia ufficiale, che si terrà all’interno dell’Atlantis, The Palm, il 19 gennaio, oltre a premiare il miglior giocatore dell’anno, o il miglior club, votati da oltre 27 milioni di supporters, ci saranno anche due nuove categorie per la Serie A. I due premi sono il Serie A Best Digital Content by a Player e il Serie A Best Digital Content by a Club, con Paulo Dybala e la Roma in prima posizione.