Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Durante i primi vertici di mercato con Florent Ghisolfi e Lina Souloukou, Daniele De Rossi ha proposto un’idea per il centrocampo della Roma, focalizzandosi su giovani talenti promettenti e affamati di successo.

Il profilo individuato è quello di Matteo Prati, 20 anni, centrocampista del Cagliari e della nazionale Under 20. Prati ha disputato 26 partite stagionali, giocando sia come mediano sia come mezzala, e ha avuto una stagione eccellente con la squadra rossoblù. Due anni fa, il Cagliari lo ha acquistato dalla SPAL per 7 milioni di euro, proprio dopo che De Rossi lo aveva lanciato in prima squadra.

Sotto la guida di mister Ranieri, Prati ha migliorato significativamente il suo rendimento in campo. Attualmente, il Cagliari valuta il giocatore 15 milioni di euro, ma si potrebbe pensare a un’operazione che includa l’inserimento di alcuni giovani della primavera giallorossa.