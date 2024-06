La Gazzetta dello Sport (L. Bianchin e F. Di Chiara) – L’ appartamento in centro, a centro area, ha un nuovo possibile inquilino: è già stato in città e lo prenderebbe in affitto per un anno. Il Milan per l’attacco pensa anche a Romelu Lukaku: è un’idea che avanza, non ancora una trattativa definita, ma a Casa Milan se ne parla. E lo scenario è ovviamente interessante. Lukaku ha chiuso la sua esperienza di un anno con la Roma, ha ancora due anni con il Chelsea e vuole scegliere presto la sua nuova casa. Il Napoli, con Antonio Conte che lo chiama, è da tempo una possibile destinazione ma il Milan può giocare la sua partita, un romanzone tra antipatie mai risolte, contratti milionari e incroci da derby. Nella stagione alla Roma ha guadagnato 7,5 milioni di stipendio e ha segnato 13 gol in campionato, uno in Coppa Italia, sette in Europa League. È sembrato un attaccante ancora capace di far male in Italia e in Europa, anche se lontano dal suo livello migliore. Il Milan sta cercando di capire se possa arrivare in prestito.