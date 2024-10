Nella quarta giornata delle qualificazioni al Mondiale del 2026 si sono affrontati Giappone e Australia. Sfida finita 1-1 a causa di due autogol. Mathew Ryan, il secondo portiere della Roma, è rimasto in panchina per lasciare il posto Joe Gauci, classe 2000 in forza all’Aston Villa.

Foto: [Mark Kolbe] via [Getty Images]