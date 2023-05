La Gazzetta dello Sport (F. Grimaldi) – Fumata bianca, finalmente. La Sampdoria passa ad Andrea Radrizzani e a Matteo Manfredi, attraverso il fondo Gestio Capital, che ha fatto da asset manager dell’intera operazione, insieme ad Aser e QSI come investitori. Superata, quindi, l’offerta presentata da Alessandro Barnaba (e rimodulata più volte nel corso delle trattative negli ultimi mesi).

L’attuale patron del Leeds, insieme al socio Manfredi, entrati sulla scena come competitor solo in tempi recenti, hanno convinto il CdA, le banche creditrici e gli advisors (PwC e Banca Lazard) con la loro proposta, giudicata la più congrua relativamente alla ristrutturazione del debito.

Salva, dunque, la società blucerchiata, con una operazione che si chiude in extremis e che verrà formalizzata presumibilmente nell’assemblea degli azionisti riuniti in seconda convocazione (la prima, ieri pomeriggio, era andata deserta) nella giornata di lunedì, presso la sede di Corte Lambruschini. Già nelle prossime ore, invece, si attende la ratifica degli accordi con l’attuale patron Massimo Ferrero, azionista di riferimento del club con il 55% delle quote.