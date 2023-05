Corriere dello Sport (A. De Pauli) – José Luis Mendilibar ha deciso di convocare 23 giocatori per la sfida interna col Real Madrid di questa sera, ultimo appuntamento prima della finalissima di Europa League con la Roma.

Tra i precettati, anche i convalescenti Marcao, Jordan e Nianzou, riapparsi nelle ultime sedute d’allenamento. Nianzou per la sua fisicità potrebbe tornare utile nel confronto con i giallorossi. Parteciperanno al big match con i ragazzi di Ancleotti pure En-Nesyri e Badé, che ieri non si sono allenati.

Come accaduto nelle ultime uscite, Mendilibar si affiderà a un turnover scientifico. “Rispetto alla partita con l’Elche si rivedrà poca gente e a qualcuno non vogliamo far giocare l’intera partita. Normalmente pensiamo sempre a una partita per volta, ma con una finale a quattro giorni di distanza, tocca pensare anche più in là“.