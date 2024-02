Buone notizie per Daniele De Rossi. L’allenatore della Roma ritrova finalmente Chris Smalling. Il difensore inglese, è sceso in campo nella gara odierna contro il Frosinone, mettendo fine ad una lunga assenza dai campi da gioco. Era infatti il 1 settembre 2023 che il numero 6 giallorosso non scendeva in campo. L’ultima occasione, 170 giorni fa, era la terza giornata nel girone d’andata, nella gara casalinga contro il Milan.