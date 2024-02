Tommaso Baldanzi, calciatore della Roma, ha parlato dopo la vittoria contro il Frosinone. Queste le sue parole:

BALDANZI A DAZN

Quanto pesano i tre punti?

Sono contentissimo per la squadra, rimaniamo in corsa per il nostro obiettivo. Siamo felici per i tre punti.

Cosa vi ha detto De Rossi?

Ci ha motivato e caricato bene.

Il gol di Huijsen?

Bellissimo, sono contento per lui perché ha portato punti alla squadra.

Quali sono i prossimi step di crescita?

Cerco sempre di migliorare, il campionato è lungo e voglio sempre mettermi a disposizione della squadra. Allenarsi con i grandi campioni ovviamente aiuta.